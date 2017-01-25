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Altındağ'da yıkım çalışmasında görevli polislere silahla ateş açıldı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde otomatik silahlarla polise ateş ettiği iddia edilen 2 kişi, çevik kuvvet ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

  • İHA
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Olay, Altındağ ilçesi Altındağ Caddesi'nde kentsel dönüşüm amaçlı yıkım yapılan bölgede meydana geldi. İddiaya göre, yıkım çalışmalarında görev yapan polislere kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından otomatik silahla ateş açıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, ateş açan şahısları yakalamak için bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ve asayiş ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

Polis ekipleri gecekonduların arasında aramalarını sürdürdüğü sırada kaçan 2 şahıs tespit edildi. Şahısları bir süre kovalayan çevik kuvvet ekipleri, olayın şüphelilerini saklandıkları yerde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınana şahıslar karakola götürüldü.

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