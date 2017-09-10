Ankara'da pompalı tüfekle saldırı: 8 yaralı

Olay, saat 20.30 sıralarında Keçiören’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şenlik Mahallesi Gazeteci Mevlüt Işık Sokak üzerinde kola içerek sohbet eden arkadaş grubunun üzerine plakası belirlenemeyen bir otomobilden pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açıldı. Şahısları dakikalarca kurşun yağmuruna tutan saldırganlar, daha sonra kaçarak izlerini kaybettirdi. Kurşunların hedefi olan S.K, B.T., Y.A., A.T., M.S. ve kimliği öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Neye uğradığını şaşıran mahalle sakinleri, saldırganların sokağı terk etmesinin ardından kanlar içinde yerde yatan yaralıların yardımına koştu. Sağlık ekiplerine ihbarda bulunan vatandaşlar, yaralılardan bazılarını kendi imkanları ile çevredeki hastanelere götürdü. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralı gençlere ilk müdahaleyi sokak üzerinde yapan sağlık ekipleri, yaralıları daha sonra ambulanslarla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hastanesine götürerek tedavi altına aldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Meraklı kalabalığı bölgeden uzak durmaları konusunda uyaran polis ekipleri, olay yerini şeritle kapattı. Kaçan zanlıların yakalanması için harekete geçen motosikletli Yunus timleri çevreyi didik didik aradı. Saldırganların etrafa saçtığı kurşunlardan sokaktaki araçlar da nasibini aldı. Bazı otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Olay yeri inceleme ekipleri, saldırıya ilişkin delilleri topladı. Saldırıya uğrayan şahısların yakınlarının ifadesine başvuran polis, saldırganların kimliğini tespit etmeye çalışıyor. Olay hakkında inceleme başlatıldı.