Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ankara'da rahatsızlanan 52 asker hastaneye kaldırıldı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 52 asker, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.

  • AA
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, General Şefik Erensü Kışlası'nda görevli askerlerden bazıları dün akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı.

Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri olan 52 asker, bunun üzerine Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Askerlerden tedavileri tamamlananların taburcu edilmeye başlandığı öğrenildi.

Söz konusu askerlerin rahatsızlanmalarının nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
MİT´ten Kosova´da film gibi FETÖ operasyonu

MİT´ten Kosova´da film gibi FETÖ operasyonu

İşte Türkiye’nin yerli ve milli silahları

İşte Türkiye’nin yerli ve milli silahları

Üniversite öğrencileri roket yaptı

Üniversite öğrencileri roket yaptı

Bunlar ancak Avustralya'da olur

Bunlar ancak Avustralya'da olur

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA