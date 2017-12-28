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Ankara'da restoranda kavga: 1 ölü, 7 yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde içkili bir restoranda müşterilerden iki grup arasında çıkan kavgaya, tarafları ayırmak isteyen iş yeri çalışanları da karıştı. Bıçak, şiş ve şişelerin kullanıldığı olayın ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına alınan 8 yaralıdan biri hayatını kaybetti.

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde içkili bir restoranda müşteriler arasında çıkan ve iş yeri çalışanlarının da karıştığı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
 
Alınan bilgiye göre, Yıldızevler Mahallesi Hollanda Caddesi'nde bir restoranda müşterilerden iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
 
Birbirlerine bıçak, şiş ve içki şişeleriyle saldıran müşterileri ayırmak isteyen restoran personeli de kavgaya karıştı. Olayda, kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 personel ile 4 müşteri yaralandı.
 
Daha sonra, Hollanda Büyükelçiliğinin yanındaki söz konusu restorana çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
 
Adeta savaş alanına dönen iş yerine giren polis ekipleri tarafları ayırdı. Yaralılar ise 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
 
Yaralılardan, başlarına darbe alan ve bıçaklanan ikisi, 29 Mayıs Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bu kişilerden biri, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
 
Restoranın güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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