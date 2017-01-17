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Ankara'da restoranda tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir restoranda tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.

  • AA
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Yenimahalle'de bir restoranda tartıştığı Ali Ertekin'i tabancayla öldüren Hasan T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yenimahalle ilçesi Kardelen Mahallesi'nde 7 Ocak'ta bir restorana gelen Ali Ertekin, iş yerinin ortaklarından olduğu öğrenilen Hasan T. ile tartışmaya başlamış, tartışma sonucu Hasan T. silahla Ertekin'e ateş açmıştı. Ağır yaralanan Ertekin, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış, açılan ateş sonucu R.K de boynundan yaralanmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu Hasan T. ile irtibata geçilerek zanlının teslim olması sağlanmıştı.

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