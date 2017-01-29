Ankara'da sahte içki operasyonu

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Mamak ilçesine bağlı Tuzluçayır Mahallesi'ndeki kuru yemişçide sahte içki satıldığı ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, iş yerini takibe aldı.

Ekipler, iş yerine düzenledikleri operasyonda 700 şişe sahte içki ele geçirdi.

Süleyman Y'nin gözaltına alındığı operasyonun ardından çalışmalarını sürdüren ekipler, sahte içkilerin üretildiği adresi tespit etti.

10 binin üzerinde boş şişe ele geçirildi

Mamak'ta imalathane olarak kullanılan depoda yapılan aramada 263 şişe sahte içki, 400 kapak, sahte bandrol, 3 bidonda şişelenmeye hazır 20 litre sahte içki, 10 binin üzerinde boş şişe ile dolum amacıyla kullanılan aparat bulundu.

Rıza G. ve Deniz Ö. gözaltına alındı, ruhsatsız tabancaya el konuldu.

Barlardan boş şişe toplamışlar

Operasyonda ele geçirilen 963 şişe sahte rakı, votka ve viskinin ünlü markalara ait şişelere konulmuş olması dikkati çekti. Sahte içki imal eden şebekenin, başkentteki gece kulüpleri ve barlarda çalışan garsonlardan 5 lira karşılığında boş şişe topladıkları öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, sahte içkileri satın alan iş yerlerinin araştırıldığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Rıza G. ve Deniz Ö. tutuklandı, Süleyman Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.