Ankara'da dehşet: Eski kayınbiraderini öldürdü, oğlunu yaraladı

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Altındağ ilçesinde E.K, eşinden ayrılmasına neden olduklarını iddia ettiği eski kayınbiraderi Muzaffer Çelik ve oğlu Tamer Çelik'e Dr. Sami Ulus Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde ateş açtı. Ağır yaralalı olarak hastaneye kaldırılan baba hayatını kaybetti, Tamer Çelik'in ise yaşam mücadelesi verdiği bildirildi.

Bu sırada çocuğunu tedavi ettirmek üzere hastanede bulunan Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Ali Kurt, silah sesleri üzerine çocuğunu bırakarak olaya müdahale etti. Bir süre cinayet zanlısı ile boğuşan Kurt, kaçmaya çalışan E.K'yi etkisiz hala getirdi, silahına el koydu.

Gözaltına alınan şüpheli Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.