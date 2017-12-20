Ankara'da dehşet: Eski kayınbiraderini öldürdü, oğlunu yaraladı
Ankara'da, E.K, eşinden ayrılmasına neden olduklarını iddia ettiği eski kayınbiraderi ve oğlunu hastane önünde vurdu. Baba hayatını kaybetti, oğlu ise ağır yaralandı. Olay sırasında çocuğunu tedavi ettirmek için hastanede bulunan polis memuru Mehmet Ali Kurt, kaçmaya çalışan katil zanlısını yakaladı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Altındağ ilçesinde E.K, eşinden ayrılmasına neden olduklarını iddia ettiği eski kayınbiraderi Muzaffer Çelik ve oğlu Tamer Çelik'e Dr. Sami Ulus Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde ateş açtı. Ağır yaralalı olarak hastaneye kaldırılan baba hayatını kaybetti, Tamer Çelik'in ise yaşam mücadelesi verdiği bildirildi.
Bu sırada çocuğunu tedavi ettirmek üzere hastanede bulunan Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Ali Kurt, silah sesleri üzerine çocuğunu bırakarak olaya müdahale etti. Bir süre cinayet zanlısı ile boğuşan Kurt, kaçmaya çalışan E.K'yi etkisiz hala getirdi, silahına el koydu.
Gözaltına alınan şüpheli Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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