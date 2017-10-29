Son Dakika Haberleri E-gazete 29Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ankara'da silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan kavgada, pompalı tüfekle ateş edilen 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Sünlü Mahallesi'nde, aralarında daha önceden husumet olduğu öne sürülen Sazai Ö. (52) ile H.İ.Ç. (61), cami çıkışında "tavukların tarladaki ekinlere zarar verdiği" gerekçesiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Sezai Ö, oğlu Uğur Ö. (27) ve Cemalettin I. (54) ile birlikte traktörle H.İ.Ç'nin evine gitti. Söz konusu kişiler arasında yeniden başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.İ.Ç, evdeki pompalı tüfeğiyle rastgele ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Sezai Ö, oğlu Uğur Ö. ve Cemalettin I, 112 acil servis ekipleri tarafından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılardan Sezai Ö'nün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

H.İ.Ç. ise Çubuk Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İzmir’de avukatlara DHKP/C operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

İzmir’de avukatlara DHKP/C operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

Melih Gökçek eşi Nevin Gökçek kimdir? Melih Gökçek nereli

Melih Gökçek eşi Nevin Gökçek kimdir? Melih Gökçek nereli

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA