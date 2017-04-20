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Ankara'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Ankara'da bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, M.B, sabah saatlerinde Maltepe Kubilay Sokağı'nda yürürken bir kişinin arkasından koşarak geldiğini fark etti.

Bu sırada, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, belinden çıkardığı silahla M.B'ye 5-6 el ateş ettikten sonra bir taksiye binerek kaçtı.

Bacağına isabet eden mermilerle yaralanan M.B. ise sokakta bulunan bir otele girerek yardım istedi.

Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

M.B, sağlık görevlilerince Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Sokakta inceleme yapan polis ekipleri ise çok sayıda boş mermi kovanı buldu. Ekipler, saldırı sırasında otelin giriş bölümündeki cama da mermi isabet ettiğini belirledi.

Polis, eşkali belirlenen saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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