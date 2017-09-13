Ankara'da sokak ortasında bir kişi silahla sırtından vurularak öldürüldü

Olay, saat 23.30 sıralarında Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 06 DCT 71 plakalı otomobiliyle Çayyolu Mahallesi 2875. Sokak’a gelen Aydın Sümer, burada alkol almaya başladı. Sümer, bir süre sonra sokaktaki diğer kişilerle tartışmaya başladı. Şiddetlenerek kavgaya dönüşen tartışmanın sonunda silahına sarılan bir kişi Sümer’i sırtından tabancayla vurdu. Aldığı tek kurşun darbesiyle ağır yaralanan Sümer, aracının sürücü koltuğuna yığıldı.

Bir süre sonra sokaktan geçen bir mahalle sakini, yolun ortasında duran otomobilin durumundan şüphelenerek aracın yanına gittiğinde Sümer’in hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Sümer’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Daha sonra bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Aracın etrafını şerit çekerek kapatan polis ekipleri, olayın zanlılarının tespiti için çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini takibe aldı. Çevrede toplanan meraklı kalabalığı araçtan uzak durmaları konusunda uyaran polis ekipleri, sokak üzerinde boş kovan aradı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, araç üzerindeki delilleri ve sokaktaki boş alkolü içki şişelerini topladı. Polis ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından Sümer’in cansız bedeni cenaze aracı ile morga kaldırıldı.

Olay hakkında soruşturma başlatıldı.