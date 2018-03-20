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Ankara'da terör operasyonu: 11 gözaltı

Ankara'da terör örgütü PKK'nın mahalli yapılanması üyesi oldukları ve nevruz öncesi provakatif eylem hazırlığı yaptıkları belirlenen 11 şüpheli, gözaltına alındı.

  • AA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'nın mahalli alan yapılanmasında yer aldıkları ve nevruz öncesi provakatif eylem hazırlığı içinde oldukları belirlenen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda doküman ve dijital veriye el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Operasyonun devam ettiği, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

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