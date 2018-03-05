Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ‘a yönelik yapılan operasyon kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şu an itibariyle Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince 12 şüpheli gözaltına alındı.