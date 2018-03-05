Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ‘a yönelik yapılan operasyon kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şu an itibariyle Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince 12 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ‘a yönelik yapılan operasyon kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şu an itibariyle Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince 12 şüpheli gözaltına alındı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.