Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ‘a yönelik yapılan operasyon kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şu an itibariyle Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince 12 şüpheli gözaltına alındı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ‘a yönelik yapılan operasyon kapsamında 20 şüpheli  hakkında gözaltı kararı verildi. Şu an itibariyle Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince 12 şüpheli gözaltına alındı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk bayrağını Raco´ya diktiler

Türk bayrağını Raco´ya diktiler

Akıllara durgunluk veren kaza

Akıllara durgunluk veren kaza

Kontrolün sağlandığı Racu'dan ilk görüntüler

Kontrolün sağlandığı Racu'dan ilk görüntüler

Torosların yabani keçileri böyle görüntülendi

Torosların yabani keçileri böyle görüntülendi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA