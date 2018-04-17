Ankara'da terör örgütü MKP'ye operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü propagandası yapmak ve terör örgütü adına faaliyet yürütmek suçlarından A.R.B, Ş.K, O.E. ve R.C. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Alınan karar üzerine çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terör Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.

Zanlılardan Ş.K'nin Ankara sorumlusu olduğu ve HDP İstanbul Milletvekili Ataş'ın da danışmanlığını yaptığı öğrenildi.

Gözaltındaki şüphelilerin Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.