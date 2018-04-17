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Ankara'da terör örgütü MKP'ye operasyon

Başkentte terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonda, aralarında HDP İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın danışmanın da olduğu 4 kişi, yasa dışı Maoist Komünist Parti (MKP) üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü propagandası yapmak ve  terör örgütü adına faaliyet yürütmek suçlarından A.R.B, Ş.K, O.E. ve R.C.  hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
 
Alınan karar üzerine çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü  İstihbarat ve Terör Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.
Zanlılardan Ş.K'nin Ankara sorumlusu olduğu ve HDP İstanbul  Milletvekili Ataş'ın da danışmanlığını yaptığı öğrenildi.
 
Gözaltındaki şüphelilerin Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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