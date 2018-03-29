Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, 74 BK 085 plakalı otomobil, Kuzey Ankara Çevre Yolu Keçiören çıkışında, yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan ve kimlik bilgileri henüz belirlenemeyen yolculardan biri yaşamını yitirdi. Sürücü ile diğer yolcu da ağır yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.