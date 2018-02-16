Ankara'da trafik kazasında aynı aileden 4 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 4 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı.
- AA
Çubuk ilçesinden şehir merkezi yönüne giden Halil İbrahim Yaz yönetimindeki 06 YA 9984 plakalı hafif ticari araç, Yenice Mahallesi mevkisinde Adem Demir idaresindeki 06 FB 1193 plakalı tıra arkadan çarptı.
1 ÇOCUK YARALANDI
Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ile beraberindeki eşi Canan Yaz, kızları Satınur Işık ve torunları Nilda Nur Işık hayatını kaybetti, 4 yaşındaki torunları İsa Emir Işık yaralandı.
İsa Emir, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.
Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri ise incelemelerin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tır sürücüsü Demir polis ekiplerince gözaltına alındı.
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