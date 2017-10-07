Ankara'da tren istasyonunun bekçisi ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesinde yapımı süren tren istasyonunda gece bekçisi olarak çalışan Sadettin Ö, şantiye alanında devriye gezmek için kulübesinden ayrıldı.

Sadettin Ö. şantiye alanından dönmeyince, başka bir istasyondaki gece bekçisi ve diğer işçiler merak edip onu aramaya çıktı.

Bir süre sonra işçiler, Sadettin Ö'nün istasyonun üst kısmında yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki merdiven boşluğunda hareketsiz yattığını fark ederek polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Sadettin Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Bekçinin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.