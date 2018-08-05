Ankara'da Türk katılımcılar Kore yeekleriyle yarışmaştı

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı tarafından Kore Kültür Merkezi Açık Hava Sahnesi'nde düzenlenen etkinliğe, Kore Kültür Merkezi Müdürü Büyükelçilik Müsteşarı Dong Woo Cho, Büyükelçilik yetkilileri ve Kore kültürü meraklıları katıldı.

Yarışmada uzmanların ön elemesinden geçen 12 kişi "pilav ve üç meze olan tabak" konusunda yarıştı. Türk gıda malzemelerinin de kullanıldığı yarışmada Kore yemekleri Türk ellerinde şekil aldı.

Kore Kültür Merkezi Müdürü Cho, burada yaptığı konuşmada, yarışmanın Kore Tarım Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirildiğini belirterek, "Her sene katılımcıların sayısı sürekli artıyor. Bunun için çok mutluyuz." dedi.

Yarışmanın galibinin Güney Kore'ye gidip yemekleri hakkında daha detaylı bilgi edinme fırsatı yakalayacağını dile getiren Cho, "Kore yemeği çok sağlıklı. Bu bakımdan mutfağımızı Türk halkına daha çok tanıtmayı umuyoruz. " dedi.

Cho, Kore ve Türk mutfaklarında özellikle mayalama kültürünün benzer olduğunu vurguladı.

"Kore yemekleri Türk elinde yoğrulacak"

Yarışmada jürilik yapan master şef Deniz Orhun ise katılımcıların Türk vatandaşı olma şartına dikkati çekerek, "Ülkelerin hızlı ve güçlü ilişkileri mutfak bilim ve kültürüyle daha hızlı ve daha sağlam olabiliyor. Devletlerin de hatta bazen ötesine de geçebiliyor." şeklinde konuştu.

Etkinlikte Kore ve Türk gıda ürünlerinin birleşiminden doğan lezzete vurgu yapan Orhun, "Önemli olan burada gıda turizmini yakalayabilmek." ifadesini kullandı.

Orhun, Kore'nin sağlık üzerine kurulu bir mutfak düzeni olduğunu belirterek, "Bizim de bu mutfak düzeninden hem alacaklarımız hem de vereceklerimiz var." diye konuştu.

Türk mutfağında da meze kültürü bulunduğunu ve bunun bir Osmanlı geleneği olduğunu kaydeden Orhun, "Bugün burada Kore mutfağında Kore yemeklerinin Türk elinde nasıl yoğrulduğunu göreceğiz." dedi.

"Damak tadımız çoğu noktada ortak"

Yarışmaya katılan Gazi Üniversitesi Mutfak Sanatları Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Ümit Can Kaya, heyecanlı ancak mutlu olduğunu söyledi. Kaya, "Farklı bir yemek kültürü ancak çok güzel ve bize hitap ettiği söylenebilir. Damak tadımız çoğu noktada ortak." ifadesini kullandı.

Bir diğer yarışmacı Tuba Deniz ise Kore dilini öğrenmek için 3 ay bu ülkede yaşadığını belirterek, "O süreçte Asya yemeklerine ilgim arttı. Daha sonra kendi çalışmalarımla bu tür yarışmalara katılmaya başladım." dedi.

Kore mutfağında sebze ve baharatın ağırlıklı olduğuna dikkati çeken Deniz, böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Jüri üyelerinin yarışmacıların performanslarını ve yemeklerini değerlendirmeleri sonucu, yarışmaya katılan Mesut Mehmet Demirel birinci, Elveda Yener ikinci, Şeyda Yayla üçüncü oldu. Demirel, eylül ayında Güney Kore'de düzenlenecek uluslararası yarışmaya katılmaya hak kazandı.