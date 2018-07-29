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Ankara'da uyuşturucu satıcısı mahalle bekçilerinden kaçamadı

Ankara'da durumundan şüphelendikleri bir kişiye 'dur' ihtarında bulunan çarşı ve mahalle bekçileri, kovalamaca sonucunda Afgan uyruklu şüpheliyi 600 gram eroinle yakaladı.

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Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri bir kişiye "dur" ihtarında bulundu.

Kaçmaya başlayan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Afgan uyruklu olduğu belirlenen Ahmed H'nin (33) üzerinde yapılan aramada 600 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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