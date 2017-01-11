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Ankara'da Valilikten okullar tatil açıklaması var mı

Ankara'da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Cuma Ankara Valiliği kar tatili açıklaması merakla bekleniyor.

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Türkiye'nin batısında etkili olan soğuk hava ve kar yağışı birçok ilde okullara kar tatili getiriyor. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Ankara yarın okullar tatil mi sorusu öğrencilerin yanıtını merakla beklediği bir soru. 13 Ocak Cuma günü Ankara genelinde etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesi gündeme geldi. Ankara Valiliği son dakika açıklaması merak ediliyor. 

ANKARA’DA YARIN ( 13 OCAK ) OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara il genelinde eğitim öğretime tatil haberi henüz gelmedi. Özellikle il merkezinde öğrenciler tatil haberlerini merak ederken konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Ankara Valiliği veya Ankara MEB açıklaması geldiği takdirde bunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara’da Perşembe günü kar yağışının etkili olması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre, Ankara’da Perşembe akşam saatlerinde kar yağışı bir hayli etkili olacak. Cuma ve Cumartesi günü hava parçalı bulutlu olacak ancak Pazar ve Pazartesi günleri karla karışık yağmur bekleniyor.

 
 

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Sezai12.01.2017 19:11
Vali amca okul taşıtıyıla kaza yaptık beni makam aracıyla bırakabilirsiniz
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