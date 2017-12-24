Ankara'da villada şüpheli ölüm

Olay, saat 19.30 sıralarında Çankaya ilçesi Dodurga Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özgürevler Sitesindeki bir villada yaşayan muhasebeci Bora G. (46), kız kardeşi tarafından yerde hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Bora G.'nin uyanmaması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yüz üstü yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve bir çocuk babası Bora G.'nin kesin ölüm nedeni, yapılan otopsinin ardından belli olacak.