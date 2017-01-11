Ankara'da yarın 12 Ocak okullar tatil mi? Ankara Valiliği açıklaması

Türkiye'nin batısında etkili olan soğuk hava ve kar yağışı birçok ilde okullara kar tatili getiriyor. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Ankara yarın okullar tatil mi sorusu öğrencilerin yanıtını merakla beklediği bir soru. 12 Ocak Perşembe günü Ankara genelinde etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesi gündeme geldi. Ankara Valiliği son dakika açıklaması merak ediliyor.

ANKARA’DA YARIN ( 12 OCAK ) OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara il genelinde eğitim öğretime tatil haberi henüz gelmedi. Özellikle il merkezinde öğrenciler tatil haberlerini merak ederken konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Ankara Valiliği veya Ankara MEB açıklaması geldiği takdirde bunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara’da Perşembe günü kar yağışının etkili olması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre, Ankara’da Perşembe akşam saatlerinde kar yağışı bir hayli etkili olacak. Cuma ve Cumartesi günü hava parçalı bulutlu olacak ancak Pazar ve Pazartesi günleri karla karışık yağmur bekleniyor.

METEOROLOJİDEN SON DAKİKA UYARISI: Trakya'da Yoğun Kar Yağışlarına Dikkat!

Bugün öğleden sonra Trakya'da yeniden başlayacak olan kar yağışlarının, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Yerde mevcut olan kar üzerine yeni ve taze kar olarak 20 cm. ve üzerinde yeni kar beklenmektedir. Kar yağışının yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği beklenmektedir. Vatandaşların ve ilgililerin başta çatılarda biriken kar ve buz yükü olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİN RAPORU

YURTTA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri Manisa, Uşak ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege ve Akdeniz kıyıları ile Çanakkale ve Manisa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Çanakkale çevrelerinde kuvvetli yağmur, Trakya kesiminde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklığı; Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle güney yönlerden, güneybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

ANKARA °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

BURSA °C, 9°C Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

EDİRNE °C, -3°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı

AYDIN °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

İZMİR °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

ADANA °C, 13°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

ANTALYA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu

ELAZIĞ -4°C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -11°C, -1°C Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu