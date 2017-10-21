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Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Büyük Birlik Partisi'nin 10. Olağan Büyük Kurultayı dolayısıyla yarın saat 07.30'dan itibaren kurultay sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

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Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) 10. Olağan Büyük Kurultayı dolayısıyla yarın saat 07.30'dan itibaren kurultay sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.
 
Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yarın saat 10.00'da Ankara Atatürk Spor Salonu'nda, Büyük Birlik Partisi'nin 10. Olağan Büyük Kurultayı'nın gerçekleştirileceği hatırlatıldı.
 
Yarın saat 07.30'dan itibaren kurultay sona erene kadar 19 Mayıs Stadyumu ile Gençlik Parkı arasında yer alan Cumhuriyet Caddesi'nin çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.
 
Başkentlilere, trafiğe kapanacak yollar konusunda mağduriyet yaşamamaları konusunda uyarıda bulunundu.

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