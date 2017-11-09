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Ankara'da yaşlı kadın bankaya çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir banka şubesine gelen yaşlı bir kadın, çamurlu ayakkabılarını çıkardıktan sonra içeriye girdiği görüntüler, sosyal medyada yer aldı. Yaşlı kadının bu hareketi, geçtiğimiz yıl Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde çamurlu ayakkabısı ile girmediği hastaneye adı verilen 84 yaşındaki Şerife Cesur'u hatırlattı.

  • DHA
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir bankanın şubesine gelen yaşlı bir kadın, ayakkabılarının çamurlu olması nedeniyle içeri girmedi. İddiaya göre, bir süre kapıda bekleyen yaşlı kadın, daha sonra çamurlu ayakkabılarını dışarıda bıraktıktan sonra içeri girdi. Yaşlı kadının bu hareketi bankada sıra bekleyen vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yaşlı kadın işlemlerini bitirdikten sonra dışarıda bıraktığı ayakkabılarını giyerek bölgeden uzaklaştı.

Yaşlı kadının bu hareketi geçtiğimiz yıl Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde yaşanan Şerife Cesur olayını hatırlattı. Gece saatlerinde ilçedeki hastaneye götürülen 84 yaşındaki Şerife Cesur'un ayakkabılarını acil servis girişinde çıkarması güvenlik kameralarına yansımış ve daha sonra eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun katıldığı törenle hastanenin ismi 'Şerife Cesur İlçe Devlet Hastanesi' olarak değiştirilmişti. 

 

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