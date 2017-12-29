Ankara'da yılbaşında 9 bin 744 polis ve jandarma görev başında

Ankara Valisi Topaca, yılbaşı tedbirleriyle ilgili, "Çok sayıda polisimizi, jandarmamızı görevlendirdik. 7 bin 344 polis, 2 bin 400 jandarma olmak üzere Ankara genelinde toplam 9 bin 744 görevlimiz caddelerde, sokaklarda, umuma açık mekanlarda, alışveriş merkezlerinde, eğlence mekanlarında tedbir alacaklardır." dedi.