Ankara'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Ankara genelinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, şiddetini artırarak devam etti. Kar, şehrin özellikle yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Kar yağışı nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir içindeki ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Şehirler arası yollarda ise Karayolları Genel Müdürlüğüne ait araçlar, gece boyu kar temizleme çalışmalarını sürdürdü.