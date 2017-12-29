Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 20 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Ankara kesiminde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.
- AA
İstanbul-Ankara seferini yapan yolcu otobüsü, otoyolun Cankurtaran mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Otobüsteki yolculardan ikisi kaza yerinde hayatını kaybetti, 20 yolcu yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık, AFAD, itfaiye, UMKE ve polis ekiplerince otobüsten çıkarılarak Ankara ve Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.
Ekiplerin, kaza yerindeki çalışması devam ediyor.
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