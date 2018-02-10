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Ankara'daki dev projeye Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu

Ankara'ya yapılması planlanan dev fuar alanının nereye yapılacağı tartışmalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu. Uluslararası fuar alanı Esenboğa Havalimanı’nın yakınındaki Akyurt ilçesine yapılacak.

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Temeli atılmasına rağmen yapımı yılan hikayesine dönen ve defalarca ihalesi iptal olan Akyurt'taki fuar alanı ile ilgili yaklaşık 2 aydır da yer tartışmaları devam ediyordu.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tamamlanması için bir yıl süre verdiği fuar alanının Akyurt'ta yapılması kesinleşti.
 
YENİ İHALE YAPILACAK
Esenboğa Metrosu'nun da yanından geçirilmesi planlanan proje ile ilgili önümüzdeki süreçte yeni bir ihale yapılması planlanıyor.
 
BAŞKAN TUNA SUNDU, ERDOĞAN ONAY VERDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçtiğimiz günlerde Beştepe'de görüşen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna fuar alanı ile ilgili son durumu sundu. Bu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da fuar alanının Akyurt'a yapılmasına onay verdiği öğrenildi..

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