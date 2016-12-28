Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 6 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, daha önce Hazine Müsteşarlığında çalışan 5 kişi ile ihraç edilen bir polis memuru tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, daha önce Hazine Müsteşarlığında çalışan 5 kişi ile ihraç edilen bir polis memuru tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 7 eski Hazine Müsteşarlığı çalışanı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden biri serbest bırakılırken, 6'sı tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe sorgulanan zanlılardan 5'i tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin kanun hükmünde kararname ile kurumdan ihraç edildiği belirtildi. Geçmişte daire başkanlığı ve uzman kadrosunda bulunanların da arasında yer aldığı şüphelilerin cep telefonlarında, FETÖ üyelerinin kullandığı "ByLock" programının yüklü olduğu kaydedildi.

Öte yandan, KHK ile meslekten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan bir polis memuru da, polis eşliğinde getirildiği adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin, Muğla'da yakalandığı bildirildi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: yalan üstüne yalan söylüyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: yalan üstüne yalan söylüyorlar

El Bab'da ilk defa görüntülendiler

El Bab'da ilk defa görüntülendiler

Ortadoğu'nun 2016'sı böyle geçti

Ortadoğu'nun 2016'sı böyle geçti

Antalya'da bulunan 20 ton altının görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'da bulunan 20 ton altının görüntüleri ortaya çıktı

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Rusya'dan ABD'ye jet yanıt: Aynı şekilde karşılık verilecek

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA