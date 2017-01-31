Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ankara'daki FETÖ soruşturmasında eski asker 2 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski asker 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski asker 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
 
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi. Tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden eski albay C.S. ile eski üsteğmen M.B.K. tutuklandı. Yüzbaşı rütbesinde olduğu öğrenilen diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 
Şüphelilerin daha önce çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile mesleklerinden ihraç edildikleri öğrenildi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Namaz kılanlara Amerikalılar bakın ne yaptı

Namaz kılanlara Amerikalılar bakın ne yaptı

İşte referandumda 'Evet' diyecek ünlü isimler

İşte referandumda 'Evet' diyecek ünlü isimler

Milyonda birdi iki oldu

Milyonda birdi iki oldu

Renk körleri dünyayı nasıl görüyor?

Renk körleri dünyayı nasıl görüyor?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA