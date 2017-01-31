Ankara'daki FETÖ soruşturmasında eski asker 2 şüpheli tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski asker 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
- AA
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski asker 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi. Tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden eski albay C.S. ile eski üsteğmen M.B.K. tutuklandı. Yüzbaşı rütbesinde olduğu öğrenilen diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin daha önce çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile mesleklerinden ihraç edildikleri öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.