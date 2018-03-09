Ankara Vergi Dairesi Başkanlığına patlayıcıların bırakılma anı kamerada

Ankara Çukurambar'da Şubat ayının ilk gününde meydana gelen olayda büyük bir patlama gerçekleşmiş ve 4 kişi yaralanmıştı.

Görüntülere göre terörist Ersan Ertogan, büyük bir sırt çantasıyla geldiği Vergi Dairesi’nin önünde öncelikle giriş bölümündeki sütuna yöneliyor. Yanındaki büyük çantayı sütunun önüne koyan zanlı, yanında ayrıca getirdiği fünye kurulumu gerçekleştirerek yaklaşık 1 dakika içerisinde bina önünden ayrılıyor. Bu görüntülerden yaklaşık 20 dakika sonra da patlama gerçekleşiyor.

NE OLMUŞTU?

Terör örgütü PYD/YPG tarafından Çukurambar’da bulunan vergi dairesinin önüne 1 Şubat'ta bombalı çanta bırakılmış, patlama sonrasında 4 kişi yaralanmıştı. Güvenlik birimlerinin yaptığı araştırmalarda saldırıyı koordine eden kişinin, bu yapılanma içerisinde faaliyet gösteren ve Suriye Kamışlı nüfusuna kayıtlı “Ebu Serdar” kod adlı Alan Chuckmaus olduğu tespit edilmişti.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Olayın ardından yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli şahsa yardım ederek aynı araçla kaçan 2 kişinin Osmaniye'de, diğer 2 kişinin içinde bulunduğu aracın ise Adana'da yakalandığı bildirilmişti. Daha sonra bu kişilerle irtibatlı olduğu tespit edilen 2 kişinin Şırnak, 2 kişinin de Mardin olmak üzere toplam 8 şüphelinin gözaltına alındığı kamuoyuna açıklanmıştı.