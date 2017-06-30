Ankara’dan Twitter’a: Rubin’in hesabı kapatılsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hakkında suç duyurusunda bulunduğu eski Pentagon yetkilisi Rubin’in hesabının kapatılması için Twitter’e 7 gün süre verildi. The Washington Post gazetesinde yer alan habere göre Twitter, Türkiye’den hesabının kapatılması için mahkeme kararı aldığına dair Rubin’i bilgilendirdi. Karara göre Rubin’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kişisel haklarını ihlal ettiği dile getirildi.16 Haziran tarihli mahkeme kararına uyması için Twitter’a 7 gün süre verildiği aksi takdirde şirkete para cezası verilebileceği ifade edildi.