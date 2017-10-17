Ankara'dan Barzani'ye uyarı: Bedelini ödersiniz
Ankara’dan Barzani’ye sert uyarı: Terör örgütü PKK’nın Kerkük bölgesinde sığınak bulmasına vesile olanları sorumlu tutarız
Ankara, Irak Hükümeti'nin Kerkük'te PKK terör örgütü elemanlarına müsamaha gösterilmeyeceğine, bunların mobilize edilmesinin savaş ilanı telakki edileceğine ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.
'PKK'YI BÖLGEYE SOKANLAR SORUMLU'
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına atfedilen önemini bir kez daha vurgulanarak, "Irak topraklarındaki PKK mevcudiyetinin sonlandırılması bağlamında Irak Hükümeti ile her türlü işbirliğine hazır olduğumuzun altını çiziyoruz" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:
"Irak Hükümeti'nin Kerkük'te PKK terör örgütü elemanlarına müsamaha gösterilmeyeceğine, bunların mobilize edilmesinin savaş ilanı telakki edileceğine ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. IKBY'yi son dönemde yaptığı vahim yanlışlara bir yenisini eklememesi yönünde ikaz ediyoruz. Kerkük'te toplumsal huzur ve barışı bozmaya yeltenebilecek PKK terör örgütünün bu bölgede melce bulmasına vesile olanlar tarafımızdan da sorumlu tutulacaktır. Bu vesileyle, Irak'ın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına atfettiğimiz önemi bir kez daha vurguluyoruz. Irak topraklarındaki PKK mevcudiyetinin sonlandırılması bağlamında Irak Hükümeti ile her türlü işbirliğine hazır olduğumuzun altını çiziyoruz. Türkiye, ülkede kalıcı barış ve istikrarın tesis edilebilmesini teminen atacağı adımlarda Irak Hükümeti'nin yanında yer alacaktır." (Sabah)
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