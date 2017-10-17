Ankara'dan Barzani'ye uyarı: Bedelini ödersiniz

Ankara, Irak Hükümeti'nin Kerkük'te PKK terör örgütü elemanlarına müsamaha gösterilmeyeceğine, bunların mobilize edilmesinin savaş ilanı telakki edileceğine ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

'PKK'YI BÖLGEYE SOKANLAR SORUMLU'

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına atfedilen önemini bir kez daha vurgulanarak, "Irak topraklarındaki PKK mevcudiyetinin sonlandırılması bağlamında Irak Hükümeti ile her türlü işbirliğine hazır olduğumuzun altını çiziyoruz" ifadelerini kullandı.