Ankara-İstanbul karayolunda otomobil TIR'a çarptı: 5 kişi hayatını kaybetti
Ankara-İstanbul karayolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
- İHA
Alınan bilgiye göre, Ankara-İstanbul karayolu Cankurtaran mevkiinde bir otomobil tıra arkadan çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
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