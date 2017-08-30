Ankara-İstanbul TEM'de zincirleme kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Ankara-İstanbul TEM otoyolu Kızılcahamam gişeleri mevkiinde 06 DV 9103 plakalı tır ile 34 PA 4583 plakalı araç çarpıştı. Kaza sırasında arkadan gelen iki araç da hızını alamayınca kazaya karıştı. Zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. Yaralılar, hurda yığınına dönen araçlardan itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı.

Kazada hayatını kaybeden ismi belirlenemeyen 1 kişi Kızılcahamam Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yaralılar Ankara’daki çeşitli hastanelere sevk edildi.