Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ankara-İstanbul YHT hattı tren trafiğine kapatıldı

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının Kocaeli Körfez-Gebze istasyonları arası, aşırı yağışın sele dönüşerek taşıdığı teressubatla demiryolu hattı üzerinden taşması nedeniyle geçici olarak tren trafiğine kapatıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli’nin Körfez-Gebze YHT istasyonlarının 61-65. kilometrelerinde aşırı yağışın sele dönüşerek taşıdığı teressubatla demiryolu hattı üzerinden taşması nedeniyle saat 19.00'dan itibaren hat geçici olarak tren trafiğine kapatıldı.

Kapanan demiryolu hattının yeniden açılması için çalışmalara başlandı.

Söz konusu demiryolu hattının kapanması nedeniyle Ankara'dan saat 16.45, 18.20 ve 19.20’de Pendik'e hareket eden YHT yolcuları ile Konya'dan saat 17.45'te Pendik'e hareket eden YHT yolcuları, İzmit-Pendik arasında otobüslerle taşındı.

Pendik'ten saat 19.35 kalkışlı olup, Ankara yönüne giden YHT yolcuları, Pendik-İzmit arasında otobüslerle aktarıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başkan Erdoğan ve Putin arasında ilginç diyalog

Başkan Erdoğan ve Putin arasında ilginç diyalog

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA