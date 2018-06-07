Meteoroloji'den Ankara için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, bugün 18:00-20:00 saatleri arasında Ankara il merkezi ve çevresinde yerel olarak kuvvetli (10-25 Kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere ve radar analizlerine göre; bugün 18:00-20:00 saatleri arasında Ankara il merkezi ve çevresinde yerel olarak kuvvetli (10-25 Kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yaptı.

Ankara'da gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saat 20.00'ye kadar Ankara'nın merkezi ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Edirne için de sağanak uyarısı

Edirne il merkezi ve kuzey ilçeleri için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bugün

Vatandaşlar, yağış nedeniyle meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.