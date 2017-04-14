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Başkentte 16 Nisan'da ulaşım ücretsiz

Ankara Büyükşehir Belediyesinin EGO otobüsleri, Metro ve Ankaray halk oylamasının yapılacağı 16 Nisan Pazar günü ücretsiz hizmet verecek.

  • AA
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Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların ve sandık görevlilerinin intikallerinin kolaylaştırılması amacıyla 16 Nisan'da ücretsiz ulaşım hizmeti sunulmasına karar verildi.

Buna göre, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 9/J ve 11. maddeleri gereğince, toplu taşıma araçları halk oylaması günü ücretsiz hizmet verecek.

Karar doğrultusunda, EGO otobüsleri, Metro ve Ankaray, 16 Nisan'da ücretsiz çalışacak. Büyükşehir Belediyesi ayrıca EGO otobüs seferlerini ihtiyaca göre artıracak ve olmayan bölgelere de seferler düzenleyebilecek.

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