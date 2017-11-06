Ankara'nın yeni belediye başkanı kim olacak? Melih Gökçek'in yerine kim geçecek?

Melih Gökçek'in istifasının ardından Ankara Büyüksehir Belediye Başkanı'nın kim olacağı, Belediye Meclisi'nde yapılacak seçimle belirlenecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine 28 Ekim günü görevinden istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in koltuğu için bugün seçim yapılacak. Seçim saat 14'te başlayacak. Adayların ilk iki turda Belediye Meclis Üyeleri'nin 3'te ikisinin oyunu alması gerekiyor. Eğer bu rakama ulaşılamazsa, üçünü tur oylamada salt çoğunluk aranacak. Oylama 4. tura kalırsa, en çok oyu alan isim Ankara'nın yeni Büyüksehir Belediye Başkanı olacak. Kritik seçim öncesi, AK Parti'de temayül yoklaması vardı. AK Parti Ankara İl Teşkilatı üyeleri, Gökçek'ten sonra kimi başkan görmek istediklerini yazarak, kurulan sandıklara attılar. Üç isim gündemde..



Edinilen bilgilere göre, Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ün oylamada öne çıkan isimler oldu. Bu isimler parti yönetimi tarafından da değerlendirilecek. Ve AK Parti'nin adayı belirlenecek.



İlk isim Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, 2002-2005 yılları arasında Ankara Milletvekili olarak görev yaptı. Son iki dönemdir de Sincan'da belediye başkanlığı koltuğunda oturuyor.



Daha önce farklı yerlerde kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevi yapan Veysel Tiryaki ise 2004'ten beri Altındağ Belediye Başkanı. Üç dönemdir bu görevi yürütüyor.



Üçüncü isim ise Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk. Ertürk 34 yaşında belediye başkanlığı koltuğuna oturdu, 2004'te yapılan yerel seçimde Türkiye'nin en genç belediye başkanı unvanını aldı. Kazan, 15 temmuz darbe girişimine karşı gösterdiği direnişle tüm Türkiye'ye adını duyurdu, ilçenin adı Kahramankazan olarak değiştirildi.







ÖNE ÇIKAN İSİMLER ERDOĞAN'A SUNULACAK



Temayül yoklamasında öne çıkan isimler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Pazartesi günü Belediye Meclisi'nde yapılacak seçim öncesinde de AK Parti adayını resmen ilan edecek. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılacak seçimde başkanın seçilmesi için ilk iki turda, salt çoğunluk, yani 94 oy aranacak.



AK Parti'nin sandalye sayısı 100. Bu sayı, başkanın ikinci tura kalmadan seçilmesine yetiyor. CHP ve MHP ise aday çıkarmayacak, seçime katılmayacak.



Ankara Belediye Meclisi'nde partilerin sandalye dağılımı şu şekilde:



AK PARTİ 100



CHP 21



MHP 15



BAĞIMSIZ 3



BBP 1

AK Parti'de Melih Gökçek'in istifa etmesi ile boşalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturacak ismin belirlenmesi için temayül yoklaması yapıldı. AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan yoklama için 7 sandık kuruldu. Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, MKYK üyeleri, ayrı sandıklarda oylarını kullandılar. Temayül yoklamasında birinci sırada Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ikinci sırada Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, üçüncü sırada Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ün çıktığı belirtildi.







Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığı için isimleri geçen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da oylarını kullandı.



Geçtiğimiz yıllarda yapılan temayül yoklamalarının aksine bu yıl oy kullanacak partililerden 3 değil bir isim yazarak oy kullanmaları istendi. Oylama sonucunda öne çıkan 3 isim ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mülakat yapacağı iddiası kulislerde dolaşıyor.



'BUNDAN SONRAKİ HAYATINDA BAŞARILAR DİLERİM'



Temayül yoklaması başlamadan önce açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, "Melih beye bundan sonraki hayatında başarılar dilerim. AK Parti bir reform partisidir" dedi.



DEĞİŞİM TEMEL ESAS



AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de konuşmasında, "Bugün burada Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayımızı belirleyecek temayül yoklaması için bir arada bulunmaktayız. AK Parti değişimi temel esas olarak kabul eder, bayrak değişimlerini bayrak inmesin diye tercih eder. Değişim dönüşüm yenilenme her zaman partimizin gündeminde olmuştur, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Biz gereken adımları atmazsak milletimiz sandıkta gerekeni yapacaktır" ifadesini kullandı.



Temayül yoklamasının sonuçları resmen 6 Kasım pazartesi günü açıklanacak. Edinilen bilgiye göre yoklamadan birinci sırada Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna (altta), ikinci sırada Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, üçüncü sırada Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk çıktı.



"SEÇİLEN HER BELEDİYE BAŞKANIMIZI TAKİP ETMEKTEYİZ"



AK Parti'nin belediyelerle ilgili bugüne kadar birçok reform yaptığını, "ülkeye daha çok hizmet gitsin" diye bin 800'den fazla belediyeyi kapattığını ve bunların "memleket için daha iyi olacağı" anlayışıyla yapıldığını anlatan Kaya, şöyle devam etti:



"Seçilen her belediye başkanımızı takip etmekteyiz. 'Biz seçtik, hadi Allah hayırlı etsin, 5 yıl sonra görüşürüz.' diye bir şey yok. AK Parti ailesi olarak, yerel yönetimlerin, her belediye başkanımızın kurumsal olarak şehre ne yaptıklarını, AK Parti adına ne vadettiklerini, bu vaatleri hangi takvimle nasıl gerçekleştirdiklerini her yıl ölçüyoruz ve bakıyoruz, oturup konuşuyoruz. Her yıl, her belediye başkanımızla ilgili anket yapıyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri ve beklentileri nedir, bu değerlendirmeleri belediye başkanımızla paylaşıyoruz."







"PAZARTESİ GÜNÜ AK PARTİ MECLİS GRUBU'NDA PAYLAŞACAĞIZ"



Kaya, bir partinin mensubu olması hasebiyle de belediye başkanlarının, partinin siyasal denetimine tabi olduğunu belirterek, "Sonuçta da parti eğer süreci doğru yapmaz, doğru götürmezse halk denetimi vardır. Gelir 5 yılda defteri kapatır gider. Bizim yaptığımız budur. Bunun sağından solundan bakan, buradan bir fitne çıkartıp 'Acaba AK Parti'ye karşı bir eylem yapabilir miyiz?' diye düşünen muhalefete selam olsun. Buradan size ekmek çıkmaz, boşunuza kendinizi yormayın." değerlendirmesinde bulundu.



Temayül sonucunun hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Kaya, "Ankara ile ilgili kanaatlerinizi en güzel şekilde ifade edeceksiniz. Bunlar toparlanıp, partimizin üst kurulunda değerlendirip, Sayın Genel Başkanımızın nihai kararıyla beraber Pazartesi günü AK Parti Meclis Grubu'nda sizlerle paylaşılacak ve Ankaramızın yeni belediye başkanını seçmiş olacağız. Sürecin hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, "Değişim talebi milletin talebidir. Bu talebi ıskalarsak 2019'da çok şeyi ıskalayabiliriz. Bunu dikkate alarak, bunu da merkeze koyarak belediyelerimizde bir değişme gidildi." dedi.



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirlemek için Balıkesir Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen temayül yoklamasına katılan Kaya, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, dün Hakkari'de PKK terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit düşen askerlere rahmet ve ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.



AK Parti olarak iktidara geldikleri yıldan itibaren Türkiye'nin reformlarla büyüdüğünü anlatan Kaya, değişimin gerekli yerlerde, zamanında yapılması gerektiğini vurguladı.



Kaya, son günlerde belediye başkanlarıyla ilgili gerçekleştirilen değişimlerin merak edildiğini ve tartışıldığını anımsatarak, "Değerli arkadaşlar AK Parti bu ülkenin ilklerini yapan, reformlarını gerçekleştiren, ezberleri bozan bir partidir. Bu ülkenin geleceğiyle ilgili yapılması gereken neyse, bugüne kadar yaptık ve yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.







"Buradan size ekmek çıkmaz"



Japonya'da Liberal Demokrat Parti, Kanada'da Liberal Parti, İsveç'te Sosyal Demokrat Parti'nin 50-60 yıldır iktidarda olduğunu belirten Kaya, şunları kaydetti:



"Bu partilerin temel 2 özeliği var. Birincisi, ekmeği ve pastayı büyütmüşler, ülkelerini zenginleştirmişler. İkincisi, değişime ve gelişime sürekli açık olmuşlar. Türkiye'de AK Parti bu ülkeyi 3 kat büyüten parti. Peki belediyelerde ne oldu da niye böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Biz siyaseti şehirlere ve insanlara göre yapmıyoruz. Bizim şehirlerimize kim bir hizmet yapıyorsa tarihinden bugüne kadar biz onları hayırla anar, hayırla yad ederiz. Kim olursa olsun, hangi siyasi görüşten hangi insan olursa olsun ama bizim bize yakışan en önemli kutsiyetimizdir, bunu korumamız gerekir. Dolayısıyla değişim talebi milletin talebidir. Bu talebi ıskalarsak 2019'da çok şeyi ıskalayabiliriz. Bunu dikkate alarak, bunu da merkeze koyarak belediyelerimizde bir değişme gidildi. Türkiye'de önemli büyükşehir başkanlarımızla bu değişimin gerçekleşmesiyle ilgili kendileriyle oturduk müzakere ettik. Herkesle aynı müzakereyi yaptık. Ama bunun altını üstünü farklı noktaya çekerek bundan ekmek çıkarmaya kendilerine pay çıkarmaya çalışan hem muhalefete hem de basına şunu söylemek lazım; buradan size ekmek çıkmaz, boşuna."



Kaya, Türkiye'de siyasette sistemsel değişiklikler yaparak güçlü iktidarların olmasına zemin hazırladıklarını vurgulayarak, halkın yüzde 50'sinden fazlasını temsil etmeyen hükümetlerin kurulamayacağını aktardı.



"Artık 50+1'i alamayan hiçbir parti hükümet olamıyor"



Güçlü iktidar sayesinde Türkiye'nin ayağa kalktığını ve her geçen gün istikralı bir şekilde büyüdüğünü belirten Kaya, şöyle devam etti:



"Biz Türkiye'de esas değişimi insan unsuru olarak değil, sistem unsuru olarak yapıyoruz. Bakınız Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik. Bu ülkede artık 50+1'i alamayan hiçbir parti hükümet olamıyor. Güçlü iktidarlar dönemi, evet. Türkiye'de 1 yıllık, 6 aylık hükümetler görüldü. Türkiye artık bu dönemleri kapatacak. Güçlü hükümetlerin, güçlü iktidarların olduğu dönemde belediyecilik ile ilgili bir sürü reformlar yaptık. Bakınız AK Parti 2013 yılında büyükşehir kanunu değiştirerek yeni büyükşehirler kurdu. 30'a çıkardık büyükşehir saysını. Şimdi 51 vilayetimizle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Sistemi değiştirmemiz ve daha hızlı, güçlü şekilde vatandaşlarımıza ulaşmamız gerekir. Eleştiren arkadaşlarımız var. 'Efendim belediye başkanlarımız seçimle geldiler seçimle gitsinler. Doğrusu bu değil mi?' ya okuma yazmaları yok, anayasadan haberleri yok ya da belediyeciliği hiç bilmiyorlar."