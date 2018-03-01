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Ankara’nın yüksek kesimleri beyaza büründü

Ankaralıların hasret kaldığı kar yağışı gerçekleşti. Gece saatlerinde başlayan yağış, şehrin yüksek kesimlerini beyaz örtüyle kapladı.

  • İHA
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Ankara’da gün boyu etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı daha etkili olurken Dikmen, Keçiören, İncek gibi yüksek rakımlı semtlerde yollar beyaz örtüyle kaplandı. Yağış nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Karla kaplanan yollar, araçlarında kış lastiği olmayan sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı kar küreme araçları yollarda hazır bekletildi.

 

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