Ankara'ya büyük tuzak! 2014’teki dev harekatı TSK içindeki FETÖ’cüler engellemiş

Güvenlik bürokrasisi kaynakları, 2014 yılında hazırlanan geniş kapsamlı müdahale planını doğruladı. Kaynaklara göre, sınırda artan PKK-PYD ve DEAŞ tehlikesine karşı Mehmetçik, 300 kilometrelik alanda güvenli koridor oluşturmak için operasyon hazırlığı yaptı. Afrin, Ayn el-Arab ve Tel Abyad’a yönelik 3 koldan başlayacak harekât, 30-35 kilometre derinliğe kadar şok baskınlarla gerçekleşecek ve teröristlerden arındırılan 300 kilometrelik hat, güvenli tampon bölgeler haline getirilecekti.

FETÖ-OBAMA ORTAKLIĞI ANKARA’YA TUZAK KURDU

Devletin zirvesinde görüşülen plan, o dönem Genelkurmay’da aktif durumdaki FETÖ militanlarınca ABD’ye sızdırıldı. Hemen ardından apartopar devreye giren Obama yönetimi, Türk askerinin Suriye’ye girmesini önlemek için Ankara’ya bir dizi vaat sundu. Pentagon, Esed rejiminin varil bombardımanlarını yoğunlaştırdığı 2014 yılında, o döneme kadar ABD tarafından engellenen uçaksavar ve tanksavar füzelerinin muhaliflere verilmesi konusunda güvence verdi. Aynı yılın nisan-mayıs döneminde ‘Hareket-i Hazm’ isimli gruba Tow tipi tanksavar sevkiyatı yapıldı. Hama, Humus, Halep, Rakka, Lazkiye, Dera ve Şam cephelerine stinger tipi uçaksavarlar yollayacağını vaat eden Pentagon, aradan geçen 3 yıla rağmen bu sözünde durmadı.

BÜYÜK FIRSAT KAÇTI

Ankara’yı oyalama amaçlı olarak Beyaz Saray’dan gelen tekliflerden biri de ‘eğit-donat’ projesiydi. PKK, DEAŞ ve Esed yönetimine karşı etkin mücadele sözü veren Washington, muhaliflerin düzenli ordu niteliği kazanmalarını sağlama amaçlı sözde ‘eğit-donat’ projesini başlattı. 2014 ortalarında başlayan proje, fiyaskoyla sona erdi. Katar ve Türkiye’nin desteğiyle 8 ayda 30 bin muhalifin eğitilmesinin hedeflendiği proje ABD tarafından sabote edildi. 500 milyon dolar kaynak ayrıldığı söylenen ‘eğit-donat’ macerası, 2015 Ekim’inde resmen bitti. TSK’nın operasyon planı eğer sabote edilmeseydi, bölgeye henüz ABD ve Rusya’nın doğrudan müdahil olmadığı 2014 yılında yapılacak harekât neticesinde sınır hattının büyük kısmı Özgür Suriye Ordusu kontrolüne girecekti. Uzmanlar, Obama-FETÖ ortaklığıyla Ankara’ya oynanan oyun sonucu Suriye’de büyük bir fırsatın kaçırıldığı görüşünde.

2014’te MİT ve TSK tarafından her ayrıntısı hesap edilerek hazırlanan şok baskın planına Özgür Suriye Ordusu’nun destek vermesi sağlanacaktı. Suriye sınır hattında 20 ila 45 gün içerisinde 300 kilometrelik alanda hakimiyet sağlanmasının planlandığı operasyona en az 13 bin askerin katılması düşünülüyordu. (Yeni Şafak)