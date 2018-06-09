Ankara'ya yapılacak olan millet bahçesinin detayları ortaya çıktı

Bugün Ankara mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıttığı Ankara'nın millet bahçesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

Ankara'nın millet bahçesi, AKM alanı olarak bilinen ve Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde bulunan devasa bir arazi üzerine kuruluyor.

1.700.000 METREKARE ALANA SAHİP MUHTEŞEM PROJE

Bir ucu batı tarafında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün önünden Konya yolunu sınır alarak başlayan bahçe, içerisine hipodrom ve AKM alanını, 19 Mayıs Stadyumu ve Arena kapalı spor salonu arazisini, gençlik parkını ve devamında CSO binasının ve şimdiki Adliye binasının bulunduğu alanı da kapsayarak; Doğuda Sıhhiye Meydanı'na kadar; Kuzeyde de Birinci ve İkinci Meclis binalarını, Ankara Palas binasını da içine alacak şekilde Ulus Heykel Meydanı'na kadar uzanacak ve toplamda 1.700.000 metrekare alana sahip olacak.

4 ANLAMLI MÜZE KURULACAK

- Konya yolu ile Kazım Karabekir Caddesi arasında kalan 750 dönümlük birinci ada müzeler bölgesi olacak.

- Ve yeşille iç içe geçmiş şekilde; Cumhuriyet dönemi müzesi, Osmanlı ve Selçuklu dönemi müzesi, Roma dönemi müzesi ve Mezopotamya dönemi müzesi olmak üzere Anadolumuzun tarihini bütün görkemiyle gözler önüne seren 4 farklı müzeye ev sahipliği yapacak.

- Kazım Karabekir Caddesi yer altına alınacak ve birinci ada ile ikinci ada yeşil tepelerle birleştirilecek.

- İkinci ada spor bölgesi olarak düzenlenecek.

- Arena kapalı spor salonu yerinde muhafaza edilecek.

- 19 Mayıs Stadyumu yıkılıp yenilenecek. Ve ayrıca bu bölgede Ankaralıların futbol, voleybol, basketbol ve tenis gibi birçok spor faaliyetlerine katılabilecekleri tesisler olacak.

- İkinci ada ile Gençlik Parkı'nı ayıran ve kenarlarında yaşlı çınarların bulunduğu yol muhafaza edilecek.

- Yeşil bir koruyu andıracak şekilde ağaçlandırılacak ve içine doğal bir gölet de yapılacak olan üçüncü ada, yerinde korunan Opera Binası'na kadar uzanacak ve burada Atatürk Bulvarı'nın üzerinde oluşturulacak meydanla, yeni yapılan Hergelen Camii ile buluşacak.

- Kuzeydeki Dördüncü adada ise, Cumhuriyet dönemi tarihi binaları öne çıkartılacak şekilde bir ticari bölge oluşturulacak. Ve bu bölge bir meydan ile İkinci Ada'ya, yani spor bölgesine bağlanacak.

- En doğudaki Beşinci Ada'da da, yeni yapılan CSO binasına ilaveten çeşitli kültür sanat fonksiyonları da eklenmek suretiyle bahçenin kültür sanat bölgesi oluşturulmuş olacak. Ve bahçe, Sıhhiye Meydanı'na kadar uzanmış ve Ankara'nı yaya trafiğinin merkezi Kızılay'la buluşmuş olacak.

- Ankara'nın en önemli merkezlerine komşu olacak olan bahçe, bütün merkezler arasında bir yaya ulaşımı ve yeşillikler içinden geçen bisiklet yolu da sağlayarak Ankaralılara şehir içinde araçsız ulaşım imkanını da sunacak.

- Bahçenin içinde toplamda 5.000 metrelik yaya ve bisiklet yolu ve bütün bahçenin etrafını dolaşan 4.000 metre uzunluğunda bir de tramvay hattı olacak.

- Bahçe alanı içinde bulunan ağaçlar korunacak ve ilaveten 3.000 ağaç daha dikilecek.

- Bahçe alanının özellikle güney kısmı Ankara çaylarının toplanma havzası olduğu için, üzeri kapatılmış olan bu sular açığa çıkartılıp ıslah edilecek. Ve çeşitli kanallar, dereler ve göller ile bahçenin toplam 163.000 metrekare su öğesine sahip olması sağlanacak.

- Bütün bunlara ilaveten; bahçe içerisinde oluşturulan yeşil yaya ve bisiklet yolları, yeşil köprülerle Konya yolunun ve Hipodrom Caddesi'nin üzerinden geçerek Ankapark'ın doğu ucuna ulaşabilecek ve bu yeşil yollar ile Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kadar gidilebilecek.

(Haber7)