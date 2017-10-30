ANKA-S İHA yıl sonunda TSK envanterine giriyor

Silahlı ve silahsız insansız hava araçlarıyla (İHA/SİHA) dünyanın ilk 6 ülkesinden biri haline gelen Türkiye zirveyi zorluyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ/TAI) tarafından geliştirilen ANKA-S bu yılın sonuna doğru TSK’nın envanterine girecek. Vatan gazetesinin haberine göre; uzmanlar ANKA-S’in en önemli özelliğinin uydu haberleşmesiyle uçurulabilmesi olduğunu söylüyor.

Binlerce kilometre öteden kontrol

Geçtiğimiz Temmuz’da ilk kez uydu kontrollü uçuşunu gerçekleştiren ANKA-S’in kısa bir süre içinde kabul aşamasına geçmesi bekleniyor. Uydudan kontrol yeteneğiyle görev menzili binlerce kilometreye ulaşacak ANKA-S için Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı takibinde kalifikasyon testleri devam ediyor. Uydu kontrollü uçuş testlerin tamamlanmasıyla kalifikasyon ve kabul testleri de tamamlanmış olacak. ANKA-S, 2019’da gökyüzüne çıkması planlanan 6A uydusu dahil olmak üzere Türksat uydularının kapsama alanları içinde yer alan herhangi bir noktadan rahatça kontrol edilebilecek.

KRİPTOLU SİSTEMLERLE KORUNACAK

SSM ile imzalanan sözleşmeye göre 2017’nin sonuna kadar 6, 2018’te ise 4 olmak üzere toplamda 10 adet ANKA-S, TSK envanterine girecek. 24 saat havada kalabilen, 30 bin feet yüksekliğe çıkabilen ANKA-S, gece ve gündüz uçuşlarında ASELSAN’ın ürettiği CATS isimli yeni nesil yüksek çözünürlüklü elektro optik görüntüleme sistemini kullanacak. Uydu ve TSK Muhabere Sistemi TAFICS üzerinden Ankara’daki Komuta Kontrol Merkezi’nden yönetilebilecek olan ANKA-S’de bulunan telsiz ve ağ haberleşme sistemleri türk yazılım mühendislerini yazdığı milli kriptolu sistemlerle korunuyor. Geliştirilen şifreleme yöntemleriyle istihbarat verilerinin düşmanın eline geçmesi engellenecek.

24 SAAT HAVADA KALABİLİYOR



- Uçuş irtifası: 30 bin feet

- Havada kalış süresi: 24 saat

- Normal seyir hızı: 75 knots/139 km/s

- Azami seyir hızı: 120 knots/222 km/s

- Faydalı yük taşıma kapasitesi: 200 kg.

- Azami kalkış ağırlığı: 1750 kg.

- Kanat açıklığı: 17.5 mt.

SİLAHLI ANKA 5 AYDIR UÇUYOR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) geçtiğimiz Temmuz’da Bayraktar İHA’nın ardından silahlı ANKA’nın terörle mücadele bölgesinde kullanılmaya başlandığını duyurdu. İlk uçuş testini 7 Mart 2017’de gerçekleştiren silahlı ANKA İHA, Roketsan ürünü MAM-L Akıllı Mühimmatı ile atış testlerini 28 Nisan 2017’de başarıyla tamamladı. Kanat altında 200 kg silah yükü (Cirit, Uzun Menzilli Anti-Tank Füzesi UMTAS, Mini Akıllı Mühimmat MAM-L) taşıyabilen ANKA Blok-A İHA, 400 kg dahili yakıt ile 23 bin feet irtifada 18 saat görev yapabiliyor. ANKA Blok-B SİHA ise 30 bin feet irtifada 24 saat havada kalabiliyor. Kanat altında 4 adet füze taşıyabilen ANKA-B, burnunda bulunan kamera sistemleri ile hedefi tespit edip lazer işaretlemesi gerçekleştiriyor. MSB 12 Temmuz’da ANKA SİHA’nın Bingöl Yayladere yakınlarında askeri birliğe saldırı hazırlığında bulunan teröristleri tespit ettiğini ve Roketsan tarafından geliştirilen MAM-L mühimmatı atarak 5 teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurmuştu.

KARA İÇİN TELSİZ RÖLESİ

Gece ve gündüz kamerasıyla hem gece hem de gündüz şartlarında uzak mesafelerden insan ve araç tespitini yapabilecek yeteneğe sahip ANKA-S’ler aynı zamanda taşıdığı telsiz rölesiyle farklı alanlarda görev yapmakta olan kara birliklerinin birbirleri ile iletişimine destek sağlayacak. Hava aracında tam otomatik iniş ve kalkış özelliği ve yedek uçuş kontrol sistemleri ile emniyetli bir görev sağlanması mümkün olacak. Proje kapsamında görev yapacak pilot ve operatörlerin eğitimi için görev ve bakım eğitim simülatörleri geliştirilirken, sistemin operasyonel sahada bakım-idame-işletme ve teknik desteği için alt yapı kurulum çalışmalarında da sona yaklaşıldı.

48 İHA göklerde uçacak

Sıcaklık, nem, yağmur gibi hava ve çevresel koşullara dayanıklılığı artırılan hava aracının iniş ve kalkış rüzgar limitleri sınıfının en zorlayıcı şartlarına göre tasarlandı. Göreve başlayacak ANKA-S’lerde lazer işaretleyici ve lazer mesafe ölçücü sistemlerden oluşan keşif gözetleme sistemi de bulunacak. On adet ANKA-S’in teslim edilmesinin ardından güvenlik güçlerinin envanterinde başarılı operasyonlara imza atan 38 adet Bayraktar TB2 ile birlikte toplam 48 tane İHA ve SİHA operasyonel olarak gökyüzünde uçacak.