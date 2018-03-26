Anka'ya yerli otomatik iniş Meteksan'dan Meteksan Savunma, resmi Twitter hesabından, insansız hava araçlarının otomatik kalkış ve iniş sistemlerine radar teknolojisi kullanarak hassas konum bilgisi sağlayan ve ilk kez milli olarak geliştirilen Otomatik Kalkış ve İniş Sistemi’nin (OKİS'in) kabul testlerinin ANKA İHA platformu üzerinde başarı ile tamamlandığını duyurdu.