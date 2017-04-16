Son Dakika Haberleri E-gazete 16Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Anket şirketinden açıklama: Kapatacağız

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi Başkanı Kemal Özkiraz, daha önce yaptığı 'Hayır' çıkmazsa kapatırız' açıklaması ile ilgili konuştu. Referenadumdan 'Evet' çıkmasından sonra açıklama yapan Özkiraz, 'Sonuç kesinleşince kapatacağız' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Daha önce ‘Referandumda hayır çıkmazsa kapatırız’ diyen Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi Başkanı Kemal Özkiraz, referandumdan 'Evet' çıkmasından sonra yeni bir açıklama yaptı. Özkiraz, ‘İtirazlar sonucu değiştirmezse kapatırız’ dedi.

Özkiraz, Twitter’dan yaptığı açıklamada “İtirazlara evet sonucu değişmez ise hiç kıvırmadan şirketimi kapatacağım. Onursuzluk bana yakışmaz'' ifadesini kullandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Oyunu kullanan Başbakan Yıldırım'a sevgi seli

Oyunu kullanan Başbakan Yıldırım'a sevgi seli

Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

Tüm ilçeleri 'Evet' diyen iller

Tüm ilçeleri 'Evet' diyen iller

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA