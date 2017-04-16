Anket şirketinden açıklama: Kapatacağız
Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi Başkanı Kemal Özkiraz, daha önce yaptığı 'Hayır' çıkmazsa kapatırız' açıklaması ile ilgili konuştu. Referenadumdan 'Evet' çıkmasından sonra açıklama yapan Özkiraz, 'Sonuç kesinleşince kapatacağız' dedi.
Daha önce ‘Referandumda hayır çıkmazsa kapatırız’ diyen Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi Başkanı Kemal Özkiraz, referandumdan 'Evet' çıkmasından sonra yeni bir açıklama yaptı. Özkiraz, ‘İtirazlar sonucu değiştirmezse kapatırız’ dedi.
Özkiraz, Twitter’dan yaptığı açıklamada “İtirazlara evet sonucu değişmez ise hiç kıvırmadan şirketimi kapatacağım. Onursuzluk bana yakışmaz'' ifadesini kullandı.
İtirazlar sonucu evet sonucu değişmez ise hiç kivirmadan şirketimi kapatacagim.— Kemal ÖZKİRAZ (@avrasyaanket) 16 Nisan 2017
Onursuzluk bana yakışmaz.
Sonuç değişemez ise hile hurda demeyecegim kendime başarısız dedirtebilirim ama asla onursuz dedirtmem— Kemal ÖZKİRAZ (@avrasyaanket) 16 Nisan 2017
Evet çıkarsa biz yokuz.
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