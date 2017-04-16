Anket şirketinden açıklama: Kapatacağız

Daha önce ‘Referandumda hayır çıkmazsa kapatırız’ diyen Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi Başkanı Kemal Özkiraz, referandumdan 'Evet' çıkmasından sonra yeni bir açıklama yaptı. Özkiraz, ‘İtirazlar sonucu değiştirmezse kapatırız’ dedi.

Özkiraz, Twitter’dan yaptığı açıklamada “İtirazlara evet sonucu değişmez ise hiç kıvırmadan şirketimi kapatacağım. Onursuzluk bana yakışmaz'' ifadesini kullandı.

İtirazlar sonucu evet sonucu değişmez ise hiç kivirmadan şirketimi kapatacagim.



Onursuzluk bana yakışmaz. — Kemal ÖZKİRAZ (@avrasyaanket) 16 Nisan 2017