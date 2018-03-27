Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Anne Zehra Yalçın: “Bu habere çok çok sevindim”

Batman’ın Sason ilçesinde PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen ‘Agit Baran’ kod adlı teröristin 2017’de müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ı şehit eden terörist olması, Aybüke öğretmenin ailesinin acısını hafifletti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Aybüke öğretmenin annesi Zehra Yalçın, kızını şehit eden teröristin öldürülmesini ilk önce kızının bir arkadaşının kendisini arayarak haber verdiğini ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Anne Zehra Yalçın, “Bu olayın üstünden o zaman bir tanesi gebermişti çok şükür. Biri yaşıyor deniliyordu. Bu zaman kadar yaşadığını bilmiyordum, ölmüştür diye düşünüyordum ama bugün haberlerde duyunca çok sevindim geberdiğine. Allah devletimizden razı olsun, Mehmetçiklerimize güç kuvvet versin, onlardan razı olsun. Bu habere çok çok sevindim” dedi.

72 yaşındaki dede Ömer Gümüşçü ise, haberi duyunca çok sevindiğini kaydederek, “Ben ikisi de öldü biliyordum o teröristlerin. Ama maalesef demek ki ölmemiş. Bugün öldürülünce çok sevindim, mutlu oldum” dedi.

Dede Gümüşçü, torunu ile ilgili hiç aklından çıkaramadığı bir anısını da gazetecilere anlattı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Hükümetten Avusturya Başbakanı´na yanıt

Hükümetten Avusturya Başbakanı´na yanıt

Dev uydu İstanbul'a mı çakılacak?

Dev uydu İstanbul'a mı çakılacak?

UEFA açıkladı! Şampiyonlar Ligi'nde yeni kurallar

UEFA açıkladı! Şampiyonlar Ligi'nde yeni kurallar

Dünya kupası öncesi transfer dedikoduları

Dünya kupası öncesi transfer dedikoduları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA