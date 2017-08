Antalya bayram namazı saati 2017 Antalya Kurban Bayramı namaz saatleri Diyanet açıkladı! Antalya bayram namazı saat kaçta, bayram namazı saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Antalya Kurban Bayram namazı saati ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan açıklama geldi. Kurban Bayramı 1 Eylül’de başlayacak ve 4 Eylül’de son bulacak. İslâm dininde Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere iki bayram bulunmaktadır. Kurban Bayramı, Zilhicce ayının on, on bir, on iki ve on üçüncü günleridir. Müslümanlar bu günlerde kurban ibadetini yerine getirirler. Bayram namazı farz değil, vaciptir. Erkekler bayramın birinci günü bu namazı kılarlar. Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namazı saatlerini yayınladı. Haberimiz içerisinden Antalya bayram namazı saatlerine ulaşabilirsiniz.

0 x Antalya bayram namazı saati belli oldu. Antalya bayram namazı saati kaçta? Kurban Bayramı 2017 yılında da heyecanla karşılandı. Müslümanlar bu bayramda kurban kesme ibadetini yerine getiriyorlar. Zaruri ihtiyaçlarından fazla olarak, elinde 85 gram altın veya 595 gram gümüş yahut bunların değerinde para ve mal bulunan kimse kurban kesmekle yükümlüdür. Kestikleri kurbanın etini yardıma muhtaç olanlara verirler. Kurban Bayramının birinci günü Müslüman erkekler vacip olan bayram namazını kılarlar. Vacip, Farz kadar kesin olmamakla birlikte kuvvetli bir delil ile yapılması emredilen şeylerdir. Vacibin terki farzın terki ölçüsünde olmasa bile yine de günah ve sorumluluğu gerektirir. Farzı inkar eden kimse dinden çıkar, vacibi inkar eden kimse dinden çıkmaz ama günah işlemiş olur. Diyanet, Antalya bayram namazı saatini 07:07 olarak açıkladı. Antalya’da erkekler bayram namazını bu saatte kılacaklar. Peygamber Efendimiz bunun ilgili birçok hadisi şerif buyurmuştur. ANTALYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? 07 Antalya Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:07:00 BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? 01 Adana Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:48:00 02 Adıyaman Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:36:00 03 Afyon Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:06:00 04 Ağrı Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:16:00 05 Amasya Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:44:00 06 Ankara Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:56:00 07 Antalya Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:07:00 08 Artvin Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:20:00 09 Aydın Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:17:00 10 Balıkesir Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:16:00 11 Bilecik Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:07:00 12 Bingöl Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:26:00 13 Bitlis Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:20:00 14 Bolu Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:01:00 15 Burdur Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:08:00 16 Bursa Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:11:00 17 Çanakkale Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:22:00 18 Çankırı Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:53:00 19 Çorum Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:47:00 20 Denizli Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:13:00 21 Diyarbakır Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:28:00 22 Edirne Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:20:00 23 Elazığ Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:31:00 24 Erzincan Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:30:00 25 Erzurum Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:22:00 26 Eskişehir Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:06:00 27 Gaziantep Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:40:00 28 Giresun Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:33:00 29 Gümüşhane Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:29:00 30 Hakkari Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:14:00 31 Hatay Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:45:00 32 Isparta Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:07:00 33 Mersin Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:51:00 34 İstanbul Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:11:00 35 İzmir Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:20:00 36 Kars Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:15:00 37 Kastamonu Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:52:00 38 Kayseri Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:46:00 39 Kırklareli Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:18:00 40 Kırşehir Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:51:00 41 Kocaeli Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:07:00 42 Konya Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:59:00 43 Kütahya Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:08:00 44 Malatya Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:35:00 45 Manisa Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:19:00 46 K.Maraş Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:41:00 47 Mardin Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:26:00 48 Muğla Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:16:00 49 Muş Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:22:00 50 Nevşehir Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:49:00 51 Niğde Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:50:00 52 Ordu Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:35:00 53 Rize Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:25:00 54 Sakarya Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:05:00 55 Samsun Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:41:00 56 Siirt Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:21:00 57 Sinop Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:46:00 58 Sivas Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:40:00 59 Tekirdağ Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:17:00 60 Tokat Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:41:00 61 Trabzon Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:28:00 62 Tunceli Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:30:00 63 Şanlıurfa Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:34:00 64 Uşak Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:11:00 65 Van Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:11:00 66 Yozgat Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:48:00 67 Zonguldak Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:59:00 68 Aksaray Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:52:00 69 Bayburt Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:26:00 70 Karaman Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:56:00 71 Kırıkkale Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:54:00 72 Batman Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:24:00 73 Şırnak Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:19:00 74 Bartın Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:57:00 75 Ardahan Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:16:00 76 Iğdır Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:11:00 77 Yalova Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:10:00 78 Karabük Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:56:00 79 Kilis Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:41:00 80 Osmaniye Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:44:00 81 Düzce Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:02:00 KURBAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR? Cuma namazı farz olan kimselere, bayram namazlarını kılmak vaciptir. Bayram namazı iki rekattır. Cemaatle kılınır. Bayram namazlarında ezan okumak, ikamet getirmek yoktur. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur. Cuma hutbesi ise farzdır, namazdan önce okunur. Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci rek'atında üç, ikinci rek'atında da üç kere olmak üzere fazladan altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid" tekbirleri denir. Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at: 1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder. 2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar. 3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir: Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur. ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur. Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır. 4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler) 5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır. Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at: 6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden (birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur. 7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena Atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir. HADİSLERLE BAYRAMAR VE BAYRAM NAMAZLARI Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav) bayramlara önem vermiş ve Müslümanların bayramları kutlamasını, bayram namazlarını kılmasını tasvfiye etmiştir, bu konularda öncü olmuştur. Bazı hadislere bakarak O'nun bu konudaki hassasiyetini anlamak mümkün. İşte onlardan bazıları. Hz. Ömer (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Kurban bayramında kılınan namaz iki rek’attir, Fıtır (Ramazan) bayramında kılınan namaz iki rek’attir, sefer namazı iki rek’attir, cum’a namazı da iki rek’attir. Bunlar Resülullah (aleyhissalatu vesselâm)’ın lisanı üzere, tamamdır, kısaltma yoktur.” İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselâm), bayram günü (namaz) için çıkınca bir harbe alınmasını emrederdi. Harbe, (namaz sırasında) aleyhissalâtu vesselâm ‘ın önüne konur, O da halk arkasında olduğu halde harbeye doğru namaz kılardı. Efendimiz sefer sırasında da böyle yapardı. Bu sünnete ittibâen ümerâ da harbe kullanır oldu.” İbnu Abbâs (radıyallahu anhüma) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) bayram günü – çıkıp iki rek’at namaz kıldırdı. Ne bunlardan önce ne de bunlardan sonra başka namaz kıldırdı.” Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm), fıtr (ramazan) ve kurban bayramlarının namazlarında, birinci rek’atte yedi (ziyade) tekbir getirirdi, ikinci rek’atte ise, iki rüku tekbirinden başka beş (ziyade) tekbir getirirdi.” Kesir İbnu Abdillah an ebihi an ceddihi anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) bayramlarda birinci rek’atte kıraatten önce yedi kere tekbir getiriyordu. İkinci rek’atte de kıraatten önce beş kere tekbir getiriyordu.” Câbir İbnu Semüre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) ile birlikte, birçok kereler bayram namazını ezansız ve ikâmetsiz kıldım.” Nâfi rahimehullah anlatıyor: “İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) dedi ki: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm), Hz. Ömer ve Hz. Ebu Bekir (radıyallahu anhümâ), bayram namazlarını hutbeden önce kılarlardı.” Hz. Câbir (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) ile birlikte bayrama katıldım. Efendimiz hutbeden önce, ezansız ve ikametsiz namaz kıldırdı. Sonra Bilâl (radıyallahu anh)’e dayanarak kalktı. AIlah’tan korkmayı emretti ve O’na itaate teşvik etti. İnsanlara vaaz edip (ölümü, ahireti, cenneti, cehennemi) hatırlattı. Sonra kadınlar bölümüne geçti. Onlara da aynı şekilde vaaz etti, hatırlatmalarda bulundu. Ve: “Allah için tasadduk edin, zira sizin ekseriyetiniz cehennem odunusunuz!” buyurdu. Yanakları kararmış itibarlı kadınlardan biri kalkarak: “Niçin ey Allah’ın Resülü? dedi (niye cehennem odunlarıyız?)” Resulullah açıkladı: “Zira siz kadınlar çok şikâyette bulunuyor, kocalarınıza nankörlük ediyorsunuz.” “Bunun üzerine kadınlar takılarından tasadduk etmeye başladılar. Hz. Bilâl’in eteğine atıyorlardı.” Ubeydullah İbnu Abdillah lbni Utbe İbni Mes’ud (radıyallahu anh) anlatıyor: “Hz. Ömer (radıyallahu anh), Ebu Vâkid el-Leysi (radıyallahu anhümâ)’ye sordu: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselam) kurban ve ramazan bayramlarında ne kıraat buyururdu?” “Resulullah bu namazlarda Kâf ve’l-Kur’ani’I-Mecid, İkterebeti’s-sâatu ve’n-Şakka’l-Kameru surelerini okurdu” diye cevap verdi.” Nu’mân İbnu Beşir (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm); bayramlarda ve cum’ada Sebbihi’sme. Rabbike’l- A’!â, Hel etake hadisu’l ğâşiye okurdu. Bazan cuma ve bayram bir günde birleşirlerdi. Resulullah bu surelerin her ikisini de (cuma ve bayram) namazlarında birlikte okurdu.” | Müslim, Cum’a 62, (878); Muvatta, Cum’a 19, (1, 111); Ebu Dâvud, Salât 242, (1122, 1123); Tirmizi, Salât 385, (533); Nesai, Iydeyn 13, (3, 184). YORUMLAR 0

