Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel: 3. Etapla birlikte raylı sistem ağımız 55 kilometreye yükselecek

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Menderes Türel, 5 Kasım'da gerçekleştirilecek 3. Etap Raylı Sistem Projesi referandumu öncesi Zafer, Atatürk, Yeşiltepe, Kanal mahallelerinde bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Türel, toplantıda yaptığı konuşmada, Antalya'yı dünyanın en çağdaş modern projeleriyle tanıştırmak için büyük bir gayret içinde olduklarını, başlayan birçok projelerinin Antalya'yı ve Antalyalıyı zenginleştirecek projeler olduğunu ifade etti.

Bu projelerin şehrin ekonomisine katkı sağlayacağını ve her birinin yeni bir iş kapısı olacağını vurgulayan Türel, "Projelerin şehre getirmiş olduğu kalite ile Antalya'nın ve hemşehrilerimizin gelir düzeyi yükselecek. Bütün derdimiz budur. Zaman zaman bizi eleştiriyorlar. Diyorlar ki 'Menderes Türel Boğaçayı Projesi yapacak bana ne faydası var. Sahil projesi yapacak bana ne faydası olacak.' Bunların hepsi sağlamış olduğu ekonomik değer itibarıyla Antalya'da yaşayan esnafın tüccarın cebine girecek. Boğaçayı Projesi içinde 10 bin Antalyalı iş sahibi olacak. Proje bittikten sonra burada çalışacak kardeşlerimiz sizlerin eşi dostu veya ailesi olacak." diye konuştu.

Menderes Türel, 2014 seçimleri öncesinde "Büyük projeleri millete sorarak yapacağım." dediğini hatırlatarak, bu nedenle Şarampol'den, Ali Çetinkaya'daki cadde güzelleştirmesine, 2. Etap raylı sistemden, 3. Etap raylı sisteme kadar, eski adıyla Çallı Kavşağı yeni adıyla 15 Temmuz Şehitleri Kavşağındaki heykelin taşınmasından, oraya bir kavşak yapılmasına kadar önemli bütün kararları hep vatandaşa sorduklarını belirtti.

- "Raylı sistem ağı 55 kilometreye yükselecek"

Vatandaşın "Yap" dediklerini yaptıklarının, "Yapma" dediklerini de yapmadıklarının altını çizen Türel, şunları kaydetti:

"3. Etap Raylı Sistem Projesi’ne başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Bakanlarımız gerekli izinlerin alınması hususunda büyük bir destek verdi. Bu destek artık bizi yeniden inşaat çalışması aşamasına getirdi ama bu çalışmamıza başlamadan, ihalemizi yapmadan önce elbette sizlere sormamız gerektiğini düşünerek yeniden bir referanduma yani halk oylamasına gidiyoruz. 5 Kasım Pazar günü oy atma yerlerinde Yeşiltepe Mahallesi'nde Veyselkarani Cami yanındaki parkta, Zafer Mahalesi’nde Hüseyin Ak İlköğretim Okulunda, Kanal Mahallesi’nde Mimar Sinan İlköğretim Okulunda, Atatürk Mahallesi’nde de Atatürk Anadolu Lisesinin içerisinde, oy atabilme şansınız olacak. Şu anda Antalya'da yaklaşık 30 kilometreye yakın bir raylı sistem ağı hizmette. 3. Etapla birlikte raylı sistem ağımız 55 kilometreye yükselecek. İstanbul, Ankara, İzmir’den sonra en uzun raylı sistem hattı Antalya'da olacak. 149 milyon avroluk bir yatırım bedeli var. Yani eski parayla aşağı yukarı yarım katrilyondan fazla. Sizlere feda olsun."

Toplantıya, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.