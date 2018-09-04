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Antalya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

Antalya merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 12'si yakalandı.

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Antalya merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 12'si yakalandı.
 
Alınan bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 kişinin yakalanması için karar çıkarıldı.
 
Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde eş zamanlı olarak Antalya merkezli Aydın, Ordu ve Manisa'da toplam 16 adrese operasyon düzenlendi.
 
Operasyonlarda, 12 şüpheli gözaltına alındı.
 
Birçoğu eski öğretmen olan zanlılardan 5'inin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlendi.
 
Şüphelerin ikametlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ile bir yasaklı yayın ele geçirildi. 

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