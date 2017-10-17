Antalya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 12 tutuklama

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Manisa, Bursa ve Trabzon'da gözaltına alınan 51 şüpheliden 23'ü Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 12'si "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanırken, 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünce 3 Ekim'de Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Manisa, Bursa ve Trabzon'daki çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 51 kişi gözaltına alınmış, 8'i daha önce cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılmıştı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 20 kişi de daha önce adliyeye sevk edilmişti. Bunlardan 11'i tutuklanmış, 9'u adli kontrol şartıyla salıverilmişti.