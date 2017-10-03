Antalya merkezli FETÖ operasyonu: 42 gözaltı

Antalya merkezli Afyon, Isparta, Bursa, Manisa ve Trabzon illerinde 57 ByLock kullanıcısı şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah yapılan operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı.