Antalya merkezli FETÖ operasyonu: 42 gözaltı
Antalya merkezli FETÖ operasyonunda 42 şüpheli gözaltına alındı.
- Muammer BAŞKAN/STAR
Antalya merkezli Afyon, Isparta, Bursa, Manisa ve Trabzon illerinde 57 ByLock kullanıcısı şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah yapılan operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı.
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